В Уфе подрядчик украл у университета 1,5 млн рублей

Как установлено следствием, в 2021 году УГНТУ и ООО «Окна Премиум» заключили контракт на проведение капитального ремонта учебного корпуса вуза на общую сумму более 9 млн рублей. В рамках исполнения контракта подрядчик не выполнил часть работ на сумму свыше 1,5 млн рублей. Но директор подрядной организации ввел в заблуждение ответственных должностных лиц университета о выполнении работ в полном объеме, склонив подписать акты о приемке выполненных работ и их стоимости. Полученные деньги коммерсант потратил по своему усмотрению, уточнили в прокуратуре Башкирии.