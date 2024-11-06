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В Уфе подрядчик украл у университета 1,5 млн рублей

В башкирской столице осудят руководителя строительной компании, который при ремонте Уфимского нефтяного университета украл 1,5 млн рублей.

Источник: Башинформ

Как установлено следствием, в 2021 году УГНТУ и ООО «Окна Премиум» заключили контракт на проведение капитального ремонта учебного корпуса вуза на общую сумму более 9 млн рублей. В рамках исполнения контракта подрядчик не выполнил часть работ на сумму свыше 1,5 млн рублей. Но директор подрядной организации ввел в заблуждение ответственных должностных лиц университета о выполнении работ в полном объеме, склонив подписать акты о приемке выполненных работ и их стоимости. Полученные деньги коммерсант потратил по своему усмотрению, уточнили в прокуратуре Башкирии.

В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на принадлежащий обвиняемому автомобиль «Фольксваген Тигуан» наложен арест.

После вручения фигуранту копии обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следственном комитете Башкирии. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.