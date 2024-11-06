Появились подробности о пострадавших при взрыве газа в Нововоронеже

К сожалению, не обошлось без пострадавших. В настоящее время известно о гибели одного человека. Это женщина, проживавшая в одной из квартир жилого дома. Кроме нее различные травмы получили четыре человека. Среди пострадавших есть и шестнадцатилетний подросток. Троих жильцов дома пришлось госпитализировать.