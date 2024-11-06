Появились подробности о пострадавших при взрыве газа в Нововоронеже

Около 02:20 в девятиэтажном жилом доме в Нововоронеже на улице Набережная произошел хлопок бытового газа. После взрыва в доме начался пожар, охвативший три квартиры. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб срочно эвакуировали жильцов. Тридцать два человека спасли, пожар вскоре ликвидировали. В спортивном комплексе «Атом Арена» открыли пункт для временного размещения жителей дома. Здание приводят в порядок после взрыва и пожара.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. В настоящее время известно о гибели одного человека. Это женщина, проживавшая в одной из квартир жилого дома. Кроме нее различные травмы получили четыре человека. Среди пострадавших есть и шестнадцатилетний подросток. Троих жильцов дома пришлось госпитализировать.
Теперь компетентным органам предстоит определить причины возникновения критической ситуации. Не исключено, что взрыв мог произойти вследствие нарушения правил безопасности при обращении с бытовым газом, либо по причине неисправности оборудования. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности граждан.