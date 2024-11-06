«Возникла острая боль в животе»: Скорой помощи пришлось плыть на лодке, чтобы спасти капитана грузового судна на Ладоге

Днем 3 ноября скорая помощь получила информацию, что капитану грузового корабля, который находится в Ладожском озере, резко стало плохо. Медикам рассказали, что судно стоит в шести часах хода от Шлиссельбурга и семи — от Приозерска, но достаточно близко к территории лесничества у деревни Никулясы в Ленобласти. Медикам ничего не оставалось, как отправиться к ближнему берегу и спасти пациента. Сначала они хотели воспользоваться санитарной авиацией, но погода в тот день была нелетной. Специалистам помог лесничий, который подсказал быстрый путь к берегу, где их уже ждала моторная лодка. О подробностях сообщили в Telegram-канале «Скорой помощи».