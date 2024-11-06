«Схватил за руку и потащил к машине»: стали известны подробности о попытке похищения 13-летней девочки в Бурятии

Вину он не признает, мол, никого не преследовал. Что о нем известно? Уже был судим, из исправительной колонии освободился в марте этого года. Сейчас он снова заключен под стражу. Теперь уголовных дела уже два: «Покушение на похищение заведомо несовершеннолетней» и «применение насилия в отношении представителя власти».