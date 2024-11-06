«Схватил за руку и потащил к машине»: стали известны подробности о попытке похищения 13-летней девочки в Бурятии

Возвращаясь после прогулки с подругой, 13-летняя Аня Тунгатаева (имя и фамилия изменены — Ред.) в селе Выдрино, что в Бурятии, не на шутку испугалась. Школьница заметила, что за ней движется подозрительный автомобиль. За рулем — мужчина.
— Местный житель проследовал за ней несколько улиц. Девочка забежала в один из подъездов многоквартирного дома. Выждала некоторое время, и, решив, что опасность миновала, вышла на улицу, — рассказали КП-Иркутск в СУ СКР по Бурятии.
Однако преследователь поджидал школьницу возле подъезда. Он схватил ее за руку и насильно потащил к машине. Аня стала кричать и сопротивляться. Это был вечер, людей на улице немного, видимо, никто не услышал. Но, к счастью, ей чудом удалось вырваться от незнакомца и убежать домой.
Мать девочки в то время находилась в отъезде. Поэтому обратилась в правоохранительные органы только спустя два дня.
Завели уголовное дело, полицейские начали искать подозреваемого. Приметы мужчины и автомобиля школьница запомнила, так что выйти на него оказалось нетрудно. Он спокойно разъезжал по селу. А когда понял, что его сейчас повяжут, попытался сбежать.
— Водитель открыл по полицейским огонь из травматического пистолета, после чего скрылся. Никто не пострадал. Спустя несколько часов подозреваемого задержали.
Вину он не признает, мол, никого не преследовал. Что о нем известно? Уже был судим, из исправительной колонии освободился в марте этого года. Сейчас он снова заключен под стражу. Теперь уголовных дела уже два: «Покушение на похищение заведомо несовершеннолетней» и «применение насилия в отношении представителя власти».
Аня, как стало известно КП-Иркутск, в порядке — на этой неделе вместе с другими учениками приступила к занятиям в школе после каникул. Но по улице вечерами одна больше не ходит.