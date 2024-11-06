На Москатова в Таганроге загорелся цех, огонь охватил 1000 кв. метров

На улице Москатова в Таганроге вспыхнул цех по производству детских площадок. Об этом днем 6 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Вызов на Москатова, 35 поступил в 13:08. Предварительно, площадь пожара составляет 1000 кв. метров, — информируют представители экстренного ведомства.
Известно, что в тушении от МЧС задействовали 24 человек и семь единиц техники. Напомним, ранее о происшествии в соцсетях рассказали местные жители. По словам таганрожцев, черный дым от пожара виден издалека.