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«Несколько раз возвращался за новой партией». Могилевчанина обокрал на 5000 рублей случайный прохожий

Случайный прохожий методично обокрал жителя Могилева.
Источник: Комсомольская правда

В Могилеве горожанина обокрал случайный прохожий, рассказали в УВД Могоблисполкома.

В милицию обратился 37-летний горожанин, заявивший, что у него из строящегося дома похитили электроинструменты и другое имущество на сумму около 5000 белорусских рублей.

Выяснилось, что кражу совершил 40-летний случайный прохожий. Безработный могилевчанин ночью прогуливался и забрался в строящийся дом. Забирал имущество вор методично: он несколько раз возвращался, чтобы взять новую партию вещей. Все это уносил в свой гараж, где спрятал на время.

Ранее могилевчанин уже был судим за кражу, сейчас его ждет новый суд.

А вот в строящемся доме под Логойском произошла трагедия: хозяин дома со спутницей обнаружены мертвыми.

Также белорус потерял 46 тысяч рублей, инвестируя в золото мошенников.