«Несколько раз возвращался за новой партией». Могилевчанина обокрал на 5000 рублей случайный прохожий

Выяснилось, что кражу совершил 40-летний случайный прохожий. Безработный могилевчанин ночью прогуливался и забрался в строящийся дом. Забирал имущество вор методично: он несколько раз возвращался, чтобы взять новую партию вещей. Все это уносил в свой гараж, где спрятал на время.