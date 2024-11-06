«Несколько раз возвращался за новой партией». Могилевчанина обокрал на 5000 рублей случайный прохожий

В Могилеве горожанина обокрал случайный прохожий, рассказали в УВД Могоблисполкома.
В милицию обратился 37-летний горожанин, заявивший, что у него из строящегося дома похитили электроинструменты и другое имущество на сумму около 5000 белорусских рублей.
Выяснилось, что кражу совершил 40-летний случайный прохожий. Безработный могилевчанин ночью прогуливался и забрался в строящийся дом. Забирал имущество вор методично: он несколько раз возвращался, чтобы взять новую партию вещей. Все это уносил в свой гараж, где спрятал на время.
Ранее могилевчанин уже был судим за кражу, сейчас его ждет новый суд.
А вот в строящемся доме под Логойском произошла трагедия: хозяин дома со спутницей обнаружены мертвыми.
Также белорус потерял 46 тысяч рублей, инвестируя в золото мошенников.