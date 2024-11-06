При взрыве газа в Нововоронеже погибла мать 16-летнего подростка

— Взрыв бытового газа — это уже не версия, это факт. А вот почему взорвался — следственными органами проводится процессуальная проверка: что за причина этого взрыва, какие действия или бездействия привели к этому. Сейчас создана комиссия, ждут специалистов-взрывотехников, которые проведут обследование данного жилого дома на предмет его стойкости. Я могу успокоить всех: будут приняты все меры для устранения последствий, сделаны текущие ремонты и люди будут заселены, — заверил прокурор.