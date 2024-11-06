При взрыве газа в Нововоронеже погибла мать 16-летнего подростка

В ночь на среду, 6 ноября, в Нововоронеже на улице Набережной, 22а, в девятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия погибла женщина 1976 года рождения. Ее 16-летний сын находится в больнице с ожогами лица и кисти. Об этом рассказал прокурор города Нововоронежа Юрий Кривцов.
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По информации пресс-службы Нововоронежской атомной электростанции, при взрыве погибла ведущий инженер управления капитального строительства НВ АЭС Ирина Иванова.
— Коллектив станции выражает глубокие соболезнования родным и близким. Профсоюз и АЭС окажут необходимую материальную помощь пострадавшей семье, — подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов.
Юрий Кривцов сообщил, что больше пострадавших, которым бы потребовалась госпитализация, нет.
— Взрыв бытового газа — это уже не версия, это факт. А вот почему взорвался — следственными органами проводится процессуальная проверка: что за причина этого взрыва, какие действия или бездействия привели к этому. Сейчас создана комиссия, ждут специалистов-взрывотехников, которые проведут обследование данного жилого дома на предмет его стойкости. Я могу успокоить всех: будут приняты все меры для устранения последствий, сделаны текущие ремонты и люди будут заселены, — заверил прокурор.
По словам специалистов, основная сила взрыва пришлась на балкон. Есть повреждения соседних квартир, в подъездах, на лестничной площадке. Кроме того, в результате ЧС загорелась проводка, возникла копоть, которая стала проникать в квартиры. Сейчас в доме отсутствует электроэнергия. Пострадали и припаркованные автомобили.
Напомним, сообщение о пожаре на втором этаже девятиэтажного дома поступило на пульт дежурного МЧС в 2:20. Были эвакуированы жители одного подъезда. Для них организован пункт временного размещения в здании местной гостиницы. В социальных сетях появилось видео с места взрыва бытового газа в Нововоронеже.
В результате ЧС следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Максимальное наказание по статье — шесть лет лишения свободы.