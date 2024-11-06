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8 человек спасли на пожаре в Нижнем Новгороде

Восемь человек спасены на пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

По информации ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Челюскинцев поступило в двенадцатом часу дня.

По приезду установлено, что в общем коридоре загорелся распределительный щиток, в подъезде создалось сильное задымление.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России с помощью дыхательных масок спасли 8 человек, в том числе 1 ребенка. Еще 6 человек были эвакуированы.

Возгорание ликвидировано на площади 2 квадратных метра, обошлось без пострадавших.

В причинах произошедшего разберутся дознаватели МЧС России.

МЧС