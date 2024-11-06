У следовавшего из Уфы в Дубай самолета во время взлета произошла проблема с двигателем

Напомним, вечером 4 ноября у следовавшего из Санкт-Петербурга в Уфу самолета произошел пожар во время полета. В ходе рейса сработала сигнализация о пожаре в багажном отсеке. Спустя время команда воздушного судна доложила, что горение было потушено. После этого экипаж принял решение вернуться в питерский аэропорт Пулково.