Сегодня утром, 6 ноября, у следовавшего из Уфы в Дубай самолета во время взлета произошла проблема с двигателем. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Экипаж воздушного судна решил прервать взлет из-за сильной вибрации двигателя. Команда принял решение самостоятельно вернуться на стоянку. К счастью, все закончилось хорошо, и самолет благополучно вернулся обратно.
Напомним, вечером 4 ноября у следовавшего из Санкт-Петербурга в Уфу самолета произошел пожар во время полета. В ходе рейса сработала сигнализация о пожаре в багажном отсеке. Спустя время команда воздушного судна доложила, что горение было потушено. После этого экипаж принял решение вернуться в питерский аэропорт Пулково.
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