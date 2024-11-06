Лазурный автобус загорелся в Кронштадте

В Кронштадте на Цитадельском шоссе загорелся лазурный автобус. Пламя почти полностью объяло транспорт. В итоге от машины остался только обугленный каркас. К счастью, в этот момент пассажиров в салоне не было. Так что обошлось без пострадавших. О случившемся в своем Telegram-канале рассказал глава Кронштадтского района Андрей Кононов.
— В 14:05 произошло возгорание в моторном отсеке автобуса. В 14:10 на место происшествия прибыли оперативные службы. Они в кратчайшие сроки потушили огонь, — рассказал он.
Как уточнили SPB.KP.RU в пресс-службе «Третьего парка», возгорание произошло во время перегона автобуса № 101Э. Почему общественный транспорт внезапно загорелся, остается загадкой. Выяснением всех обстоятельств займутся дознаватели МЧС.
Напомним, что накануне произошел еще один инцидент с участием лазурного автобуса. Общественный транспорт столкнулся с грузовиком на Оранжерейной улице в Пушкине.