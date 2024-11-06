Лазурный автобус загорелся в Кронштадте

В Кронштадте на Цитадельском шоссе загорелся лазурный автобус. Пламя почти полностью объяло транспорт. В итоге от машины остался только обугленный каркас. К счастью, в этот момент пассажиров в салоне не было. Так что обошлось без пострадавших. О случившемся в своем Telegram-канале рассказал глава Кронштадтского района Андрей Кононов.