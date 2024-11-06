Задержан причастный к инциденту с королем Испании в зоне наводнений

29 октября Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных дождей. На юге и востоке королевства из-за ливней уровень погодной опасности был повышен до максимального. Сильнее всего стихия затронула автономное сообщество Валенсия. На данный момент известно о почти 220 погибших в результате наводнений. Поиск пропавших без вести продолжается.