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Задержан причастный к инциденту с королем Испании в зоне наводнений

По информации агентства Europa Press, речь идет о 41-летнем мужчине, которого обвиняют в нападении и нарушении общественного порядка.

Источник: AP 2024

МАДРИД, 6 ноября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании задержала подозреваемого в причастности к инциденту, произошедшего 3 ноября, когда король Филипп VI и председатель правительства Педро Санчес посещали пострадавшие от наводнения районы. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, речь идет о 41-летнем мужчине, которого обвиняют в нападении и нарушении общественного порядка.

3 ноября Филипп VI вместе с супругой Летисией, Санчесом и главой кабмина автономного сообщества Валенсия Карлосом Масоном посетили пострадавшие из-за наводнений районы на востоке страны. В населенном пункте Пайпорта некоторые местные жители забросали делегацию грязью. Премьера пришлось эвакуировать, а поездку короля — прервать. У одной из машин делегации Санчеса также были разбиты стекла.

29 октября Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных дождей. На юге и востоке королевства из-за ливней уровень погодной опасности был повышен до максимального. Сильнее всего стихия затронула автономное сообщество Валенсия. На данный момент известно о почти 220 погибших в результате наводнений. Поиск пропавших без вести продолжается.