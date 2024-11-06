Минчанка может сесть на 15 лет, отработав две недели после увольнения

В Минске будут судить 37-летнюю женщину, которая уволилась с официальной работы, проработала две недели по объявлению и попалась. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, правоохранители с поличным поймали минчанку, которая, уволившись с официальной работы, стала наркозакладчицей. Женщина в тематической группе мессенджера откликнулась на объявление о «работе». Злоумышленница успела разложить в Минске по тайникам закладки с психотропом, а дома у нее нашли еще более 20 граммов опасного наркотика.
— На наркомаркет фигурантка проработала меньше двух недель, — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее к уголовной ответственности минчанка не привлекалась. Сейчас ей грозит до 15 лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Тем временем могилевчанина обокрал на 5000 рублей случайный прохожий: «Несколько раз возвращался за новой партией».
Также белорус потерял 46 тысяч рублей, инвестируя в золото мошенников.