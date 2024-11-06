Минчанка может сесть на 15 лет, отработав две недели после увольнения

Так, правоохранители с поличным поймали минчанку, которая, уволившись с официальной работы, стала наркозакладчицей. Женщина в тематической группе мессенджера откликнулась на объявление о «работе». Злоумышленница успела разложить в Минске по тайникам закладки с психотропом, а дома у нее нашли еще более 20 граммов опасного наркотика.