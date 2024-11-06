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Омичам рассказали, кто ответит за сорванную крышу на Енисейской

Из-за упавших листов пострадали припаркованные машины.

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Источник: Om1 Омск

Сегодня, 6 ноября, в паблике во ВКонтакте «Инцидент Омск» местные жители опубликовали видео, на котором видно сорванную со здания торгового центра крышу. Происшествие случилось на улице Енисейской.

Судя по кадрам, из-за обрушения пострадали несколько машин, которые стояли на парковке. Упавшие листы оказались прямо на автомобилях.

В омской мэрии отреагировали на ситуацию.

«Устранять последствия непогоды предстоит собственнику торгового комплекса. Владельцы пострадавших автомобилей вправе решить вопрос возмещения материального ущерба в судебном порядке», — написали в комментариях представители администрации.

Отметим, что в ближайшие дни в Омске прогнозируется ветреная погода и снежная буря. Сегодня порывы ветра достигали 20 м/с. В четверг, 7 ноября, метель усилится, а скорость ветра составит до 23 м/с.