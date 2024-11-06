Закончился 222 день поисков пропавшего уфимского подростка

Напомним, вечером 30 марта, стало известно о том, что 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов пропали без вести. Вместе парни занимались спортивным туризмом. После субботних занятий подростки пошли погулять недалеко от детского лагеря «Чайка». В какой-то момент мальчики перестали выходить на связь. Их родители взволновались и попробовали найти ребят самостоятельно, но потом были вынуждены обратиться за помощью к спасателям и полицейским.