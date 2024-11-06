Закончился 222 день поисков пропавшего уфимского подростка

Сегодня, 6 ноября, в Уфе подошел к концу 222 день поиска пропавшего весной 14-летнего мальчика. В Управлении гражданской защиты столицы Башкирии поведали о том, как прошел еще один день розыска подростка.
Напомним, вечером 30 марта, стало известно о том, что 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов пропали без вести. Вместе парни занимались спортивным туризмом. После субботних занятий подростки пошли погулять недалеко от детского лагеря «Чайка». В какой-то момент мальчики перестали выходить на связь. Их родители взволновались и попробовали найти ребят самостоятельно, но потом были вынуждены обратиться за помощью к спасателям и полицейским.
В лесу рядом с шестой пристанью 31 марта обнаружили рюкзаки школьников. По факту исчезновения подростков завели уголовное дело.
На 58 день поиска на берегу реки Белой в Уфе спасатели нашли тело мертвого подростка. Им оказался Павел Паличев. Родители опознали покойного и подтвердили личность. Розыск Дамира Адигамова все еще продолжается.
— Спасатели Управления гражданской защиты Уфы обследовали 16 километров береговой линии и акватории реки Белой на плавсредстве, — заявили сегодня в УГЗ.
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