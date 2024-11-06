Полиция выясняет причины драки учителя и ученика в саратовской школе

Отметим, что это не первый скандал в Саратовской области, связанный с образовательными учреждениями. Ранее тренер одной из спортивных школ города Саратова получил восемь лет лишения свободы за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних воспитанников. Кроме того, ему еще на восемь лет после освобождения из исправительной колонии запретили работать в образовательных организациях в качестве тренера или учителя.