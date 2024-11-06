Троих мужчин с беспилотником задержали у границы с Польшей

В отношении задержанных был начат административный процесс за нарушение пограничного режима. При этом двое из них ранее за аналогичное нарушение уже получали штрафы — по 25 базовых величин каждый (тысяча рублей), теперь им грозит штраф в размере до 100 базовых (4 тысячи).