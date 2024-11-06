Троих мужчин с беспилотником задержали у границы с Польшей

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Брестские пограничники задержали у границы с Польшей троих граждан с беспилотным летательным аппаратом, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Данные лица были выявлены вечером 5 ноября благодаря полученной оперативной информации.
«Один из нарушителей попытался скрыться на автомобиле. У мужчин были обнаружены беспилотный летательный аппарат мультироторного типа и шесть аккумуляторных батарей», — сказали в ГПК.
В отношении задержанных был начат административный процесс за нарушение пограничного режима. При этом двое из них ранее за аналогичное нарушение уже получали штрафы — по 25 базовых величин каждый (тысяча рублей), теперь им грозит штраф в размере до 100 базовых (4 тысячи).
По данным ГПК, гражданин, пытавшийся скрыться от пограничников, помещен в ИВС.
В Беларуси с 1 апреля действует указ, регламентирующий все вопросы, связанные с беспилотниками. Запрещены эксплуатация, изготовление и использование БПЛА без специального разрешения. Также незаконным является хранение и использование беспилотников в пограничной зоне, что влечет за собой административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).