Жителя Калуги задержали за угрозы в детсаду из-за игры сына в куклы

По данным ведомства, местный житель пришел разбираться в детсад после того, как узнал, что его сын играл там в куклы. Отец ребенка посчитал, что мальчик не должен играть с такими игрушками. В результате он поскандалил с воспитательницей, а родители других воспитанников сделали мужчине замечание. В ответ отец ребенка начал угрожать им, в том числе и убийством, а родители и персонал вызвали полицию, говорится в сообщении ведомства.