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Жителя Калуги задержали за угрозы в детсаду из-за игры сына в куклы

Полицейские проверяют информацию о возможных избиениях мальчика отцом.

Источник: Аргументы и факты

В Калуге правоохранители задержали 48-летнего местного жителя за угрозы убийством в адрес воспитателя и родителей в детском саду, сообщает УМВД по Калужской области.

По данным ведомства, местный житель пришел разбираться в детсад после того, как узнал, что его сын играл там в куклы. Отец ребенка посчитал, что мальчик не должен играть с такими игрушками. В результате он поскандалил с воспитательницей, а родители других воспитанников сделали мужчине замечание. В ответ отец ребенка начал угрожать им, в том числе и убийством, а родители и персонал вызвали полицию, говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие в детсад правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. В отношении скандалиста они возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Сотрудники полиции также проверяют информацию о возможных случаях избиения мальчика отцом.

Ранее сообщалось, что в Кстовском районе Нижегородской области мужчину подозревают в жестоком обращении с его несовершеннолетними детьми и супругой. По версии следствия, мужчина регулярно наказывал троих детей и свою жену, применяя к ним физическую силу, в том числе удары кулаками и с использованием цепи.