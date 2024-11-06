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Житель Прикамья отправится в колонию за истязание двоих детей

Мужчина полгода наносил своим сыновьям систематические побои.

Источник: Комсомольская правда

В Краснокамске осудили 39-летнего местного жителя за истязание и ненадлежащее воспитание детей. Подробности рассказали в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, полгода мужчина умышленно наносил побои двум своим десятилетним сыновьям. Для этого он использовал малозначительные поводы. Своими действиями отец причинял детям физические и психические страдания. Преступления он совершал в период с июня 2023 года по январь 2024 года.

Сейчас несовершеннолетние дети находятся под опекой родственников. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил его к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

СК