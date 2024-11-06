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На трассе в Ростовской области в ДТП разбилась 69-летняя женщина

В Ростовской области в ДТП погибла пожилая женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на трассе погибла 69-летняя женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 6 ноября около 8:45 на трассе «Ростов — поселок Тацинский».

По предварительной информации ведомства, водитель «ВАЗ 21074» не выбрал безопасную скорость движения и допустил движение по обочине с последующим съездом в кювет и опрокидыванием автомобиля.

От полученных травм на месте ДТП погибла 69-летняя женщина. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.