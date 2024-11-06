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Сибиряк следил за бывшей с помощью специального устройства с маркетплейса

Житель Иркутска следил за бывшей после развода по GPS.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Развод дело семейное, но в этом случае уголовное. Разойтись, что называется «полюбовно», у 39-летней жительницы Иркутска с бывшим мужем не удалось. Видимо даже после расставания в мужчине играли чувства, ведь он «случайно» оказывался в тех же местах, что и сибирячка. Правда вот чудес в этих совпадениях нет.

— Семейная пара рассталась более года назад, но 41-летнего мужчину это не устраивало. Он приобрел на популярном маркетплейсе GPS-трекер, который установил в машине бывшей возлюбленной во время совместного отдыха, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.

У сибирячки были подозрения, что бывший муж может за ней следить, но доказательств — никаких. Наблюдения за женщиной продолжались около двух недель, пока она не решила отвезти свою «Мазду» на техосмотр.

— Во время технического обслуживания транспортного средства работник автосервиса обнаружил девайс, после чего женщина обратилась в полицию, — сообщили в ГУ МВД региона.

На мужчину завели уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Сейчас обвинение уже передали для рассмотрения в суд.

— Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — пояснили правоохранители.

Как отметили в прокуратуре Иркутской области, мужчина свою вину полностью признал и даже раскаялся.