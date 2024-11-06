Сибиряк следил за бывшей с помощью специального устройства с маркетплейса

Развод дело семейное, но в этом случае уголовное. Разойтись, что называется «полюбовно», у 39-летней жительницы Иркутска с бывшим мужем не удалось. Видимо даже после расставания в мужчине играли чувства, ведь он «случайно» оказывался в тех же местах, что и сибирячка. Правда вот чудес в этих совпадениях нет.