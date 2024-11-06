Машину с утопленником подняли из водохранилища в Воронеже

На набережной Массалитинова со дна Воронежского водохранилища достали автомобиль «Лада Калина» с телом 22-летнего мужчины. СК проводит проверку. Кадрами с места происшествия поделились в Сети очевидцы в среду, 6 ноября.
— Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в Следственном комитете.
По информации РИА «Воронеж», тело принадлежит 22-летнему Алексею Новикову. Его поиски объявили накануне, 5 ноября.
Как сообщало РИА «Воронеж», 31 октября Алексей Новиков вышел из своего дома в Левобережном районе Воронежа, сел в серо-бежевую «Ладу Калину» и уехал в неизвестном направлении. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» корреспонденту ответили, что пока уточняют информацию.