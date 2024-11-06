Машину с утопленником подняли из водохранилища в Воронеже

Как сообщало РИА «Воронеж», 31 октября Алексей Новиков вышел из своего дома в Левобережном районе Воронежа, сел в серо-бежевую «Ладу Калину» и уехал в неизвестном направлении. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» корреспонденту ответили, что пока уточняют информацию.