«Для меня это была большая честь»: студентка из Башкирии завоевала главный приз в конкурсе красоты «Мисс Азия-Сибирь»

21-летняя студентка из Уфы завоевала победу на межнациональном конкурсе «Мисс Азия-Сибирь 2024», который прошел на днях в Красноярске. Айзиля Буранова, представляя богатую башкирскую культуру, не только покорила жюри, но и завоевала сердца зрителей. В личной беседе красавица поделилась с «КП-Уфа» своими переживаниями и подробностями конкурса.
«НАША КУЛЬТУРА КРАСИВАЯ, БОГАТАЯ И РАЗНООБРАЗНАЯ».
Конкурс «Мисс Азия-Сибирь 2024» собрал талантливых участниц из разных уголков России, каждая из которых представила свою культуру и традиции. Айзиля, которая родом из Куюргазинского района, смогла выделиться среди них, продемонстрировав не только красоту, но и глубокое понимание своей культуры. Её выступление стало настоящим праздником для всех, кто ценит разнообразие и богатство культурного наследия.
Национальный колорит на конкурсе красоты в Красноярске. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации.
— Каждая участница представляла свой народ, поэтому конкурс был наполнен национальным колоритом, — рассказывает девушка. — С каждым выходом мы погружались в настоящее представление, рассказывали историю своего народа зрителям. Для меня это большая честь, так как наша культура красивая, богатая и разнообразная. Я очень хотела, чтобы зрители прониклись и как можно больше узнали про Башкирию.
РЕПЕТИЦИИ, КОСТЮМЫ И ТВОРЧЕСКИЕ НОМЕРА.
Четверокурсница факультета башкирской филологии БГПУ имени Акмуллы с уверенностью заявила о себе как о многогранной личности. С детства увлеченная творчеством на сцене, Айзиля считает, что участие в творческих конкурсах — это отличный способ раскрыть свой потенциал и продемонстрировать таланты.
В 2022 году Айзиля стала первой красавицей в университетском конкурсе. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации.
— Перед конкурсом мы каждый день с 9 утра до 6 вечера репетировали, готовились к выходу в национальных костюмах, к дефиле и к представлению визитки, — делится Айзиля. — В этом году была тема семейных традиций и роли женщины в семье, и я рассказывала о культуре Башкирии в этом аспекте.
«Я ПОНИМАЛА БОЛЬШУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».
21-летняя Айзиля — далеко не новичок в мире конкурсов красоты. В 2022 году она уже была удостоена титула «Мисс БГПУ», однако победа на столь масштабном мероприятии стала для нее настоящим прорывом.
— Для меня это был новый опыт. Я поехала одна и понимала свою ответственность, — говорит победительница. — Страхи были, но благодаря поддержке друзей и родных, я их поборола. Очень сильно понравился конкурс, все проходило на высшем уровне, и это действительно стоило того!
По словам победительницы, члены жюри отметили не только внешнюю красоту девушек, но и творческие номера. Айзиля выступила с танцем «У ручья», с которым мечтала выступить очень давно. Девушка со школы является активисткой с большим опытом выступления на сцене. Айзиля хорошо поет и признается, что нигде не училась вокалу, а талант к пению у нее передался от дедушки.
Айзиля рассказала, что давно мечтала исполнить танец «У ручья» в национальном костюме. Фото: Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации.
— Дедушка пел, выступал на сцене, и я думаю, мне этот артистизм передался, — говорит Айзиля. — Я самоучка, но когда поступила в университет, там и началась активная сценическая жизнь. Поэтому на конкурсе я решила танцевать, и мой номер очень понравился судьям!
«Я ЧУВСТВОВАЛА СВОЮ ПОБЕДУ».
Родители боялись отпускать Айзилю в Красноярск, но уверенность в способностях девушки перевесила, и близкие с азартом и надеждой наблюдали за успехом девушки. По словам Айзили, больше всех ее победе радовалась и гордилась18-летняя сестра.
Перед конкурсом девушка много репетировала, чтобы хорошо выступить. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации.
— Когда меня объявили победительницей, я испытала восторг, но еще до этого момента почувствовала свою победу, — улыбается Айзиля. — Конечно же, я очень сильно обрадовалась, ведь так долго к этому шла.
АКТИВИСТКА И КРАСАВИЦА.
Конкретные планы на будущее уфимка пока не построила, ведь учеба еще не закончена, но Айзиля Буранова ведет активную жизнь и принимает участие в мероприятиях модельного агентства LUNA MODELS, руководство которого и разглядело в девушке большой потенциал.
— В будущем хочется заниматься карьерой, — рассказывает Айзиля. — Сейчас учусь и не забываю про модельное агентство. Мы все время работаем на проектах и принимаем участие в различных конкурсах. Хочется, чтобы каждая девчонка испытала такой опыт и убедилась в своей привлекательности и уникальности.