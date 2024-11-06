«Для меня это была большая честь»: студентка из Башкирии завоевала главный приз в конкурсе красоты «Мисс Азия-Сибирь»

— Перед конкурсом мы каждый день с 9 утра до 6 вечера репетировали, готовились к выходу в национальных костюмах, к дефиле и к представлению визитки, — делится Айзиля. — В этом году была тема семейных традиций и роли женщины в семье, и я рассказывала о культуре Башкирии в этом аспекте.