Самолет вернулся в Новосибирск из-за больной пассажирки

Самолет S7 рейса Новосибирск — Благовещенск вернулся в аэропорт «Толмачево» из-за больной пассажирки. ЧП произошло на борту 6 ноября.
— Экипаж ВС доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении КВС о возврате на аэродром вылета. Женщина 40 лет, онемение конечностей и высокое артериальное давление, — пишет Telegram-канал Aviaincident.
Ранее стало известно, что вылет самолета из Новосибирска в Дубай задержали более чем на сутки. Boeing 737 должен был отправиться рано утром 6 ноября, следует из данных онлайн-табло аэропорта «Толмачево».