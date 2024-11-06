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Самолет вернулся в Новосибирск из-за больной пассажирки

У женщины онемели конечности и поднялось давление.

Источник: Комсомольская правда

Самолет S7 рейса Новосибирск — Благовещенск вернулся в аэропорт «Толмачево» из-за больной пассажирки. ЧП произошло на борту 6 ноября.

— Экипаж ВС доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении КВС о возврате на аэродром вылета. Женщина 40 лет, онемение конечностей и высокое артериальное давление, — пишет Telegram-канал Aviaincident.

Ранее стало известно, что вылет самолета из Новосибирска в Дубай задержали более чем на сутки. Boeing 737 должен был отправиться рано утром 6 ноября, следует из данных онлайн-табло аэропорта «Толмачево».