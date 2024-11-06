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Пожар на Москатова в Таганроге полностью потушили

Пожар на Москатова в Таганроге ликвидирован, выгорели три металлических ангара.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге полностью потушили пожар на улице Москатова. Эта информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, днем 6 ноября вспыхнул цех по производству детских площадок.

Пожарных вызвали в 13:08. Через время стало известно, что огонь охватил три металлических ангара на площади в 1000 кв. метров. В 14:02 пламя локализовали, в 14:36 было ликвидировано открытое горение, а в 15:35 все потушили.

Известно, что на месте происшествия работали 37 сотрудников МЧС, использовалось 12 единиц техники. Пострадавших нет.