Пожар на Москатова в Таганроге полностью потушили

В Таганроге полностью потушили пожар на улице Москатова. Эта информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.
Напомним, днем 6 ноября вспыхнул цех по производству детских площадок.
Пожарных вызвали в 13:08. Через время стало известно, что огонь охватил три металлических ангара на площади в 1000 кв. метров. В 14:02 пламя локализовали, в 14:36 было ликвидировано открытое горение, а в 15:35 все потушили.
Известно, что на месте происшествия работали 37 сотрудников МЧС, использовалось 12 единиц техники. Пострадавших нет.