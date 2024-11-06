«Стрелял прямо из окна машины». Два белоруса поохотились на «мнимую» утку из окна машины и пойдут под суд в Чаусах

Так, 2 ноября 39- и 45-летний могилевчане приехали в деревню Залесье Чаусского района, на дачу одного из них и решили пойти поохотиться на уток. Но поехав за водой на местную криницу, охотники по пути встретили косулю и начали стрелять по животному из ружья прямо из окна авто.