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«Стрелял прямо из окна машины». Два белоруса поохотились на «мнимую» утку из окна машины и пойдут под суд в Чаусах

Два белоруса устроили сафари из окна машины и пойдут под суд в Чаусах.

Источник: Комсомольская правда

В Чаусах будут судить двух браконьеров, которые застрелили двух косуль, отправившись на охоту на уток. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

Так, 2 ноября 39- и 45-летний могилевчане приехали в деревню Залесье Чаусского района, на дачу одного из них и решили пойти поохотиться на уток. Но поехав за водой на местную криницу, охотники по пути встретили косулю и начали стрелять по животному из ружья прямо из окна авто.

Тушу убитой косули охотники загрузили в машину и привезли на дачу, где разделали. После этого они вновь поехали за водой на криницу и почти в том же месте встретили и застрелили еще одну косулю.

Чаусским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства незаконной охоты. Фото: СК.

Повторные выстрелы услышали сотрудники Могилевской облинспекции охраны животного и растительного мира, проводившие рейд. Природоохранники обследовали местность и быстро вышли на браконьеров, которые привезли вторую тушу на дачу, и хотели разделывать.

У браконьеров изъяли гладкоствольные охотничьи ружья и туши животных, назначен ряд экспертиз. Ущерб, причиненный окружающей среде, оценен в 9600 белорусских рублей.

Фигурантов будут судить за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере (ч.4 ст. 282 Уголовного кодекса Беларуси).

Также белорус и двое его подельников задержаны пограничниками под Польшей: «Попытался скрыться на машине».

А еще минчанка может сесть на 15 лет, отработав две недели после увольнения.