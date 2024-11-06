«Стрелял прямо из окна машины». Два белоруса поохотились на «мнимую» утку из окна машины и пойдут под суд в Чаусах

В Чаусах будут судить двух браконьеров, которые застрелили двух косуль, отправившись на охоту на уток. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Могилевской области.
Так, 2 ноября 39- и 45-летний могилевчане приехали в деревню Залесье Чаусского района, на дачу одного из них и решили пойти поохотиться на уток. Но поехав за водой на местную криницу, охотники по пути встретили косулю и начали стрелять по животному из ружья прямо из окна авто.
Тушу убитой косули охотники загрузили в машину и привезли на дачу, где разделали. После этого они вновь поехали за водой на криницу и почти в том же месте встретили и застрелили еще одну косулю.
Чаусским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства незаконной охоты. Фото: СК.
Повторные выстрелы услышали сотрудники Могилевской облинспекции охраны животного и растительного мира, проводившие рейд. Природоохранники обследовали местность и быстро вышли на браконьеров, которые привезли вторую тушу на дачу, и хотели разделывать.
У браконьеров изъяли гладкоствольные охотничьи ружья и туши животных, назначен ряд экспертиз. Ущерб, причиненный окружающей среде, оценен в 9600 белорусских рублей.
Фигурантов будут судить за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере (ч.4 ст. 282 Уголовного кодекса Беларуси).
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