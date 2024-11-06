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В Израиле мужчина попытался задавить и напасть на людей с холодным оружием

На Западном берегу реки Иордан мужчина попытался задавить и напасть на людей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Неизвестный попытался задавить людей в районе поселения Шива, которое находится на Западном берегу реки Иордан, после чего вышел из транспортного средства и попытался напасть с холодным оружием на прохожих, его нейтрализовали, сообщила в среду пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Согласно первичному расследованию, террорист попытался сбить гражданских лиц в районе поселения Шила. Затем он вышел из машины и попытался совершить нападение с применением холодного оружия. Террорист был ликвидирован. Детали инцидента еще расследуются», — говорится в сообщении.

Пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что в результате инцидента двое человек получили легкие ранения.