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Прокуратура Краснодара начала проверку информации о давке в раздевалке школы

Прокуратура Краснодара начала проверку после появившихся в СМИ сообщений о давке в раздевалке одной из городских школ.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура Прикубанского административного округа г. Краснодара организовала проверку по факту размещённой информации в сети интернет о произошедшем столпотворении детей в школе», — говорится в Telegram-канале.

По данным прокуратуры, никто из детей в результате инцидента не пострадал и за медицинской помощью не обращался.

Telegram-канал Mash передавал, что несколько детей пострадали из-за давки у раздевалки в краснодарской школе № 102 после того, как с занятий отпустили одновременно 14 классов.

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