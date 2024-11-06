Прокуратура Краснодара начала проверку информации о давке в раздевалке школы

«Прокуратура Прикубанского административного округа г. Краснодара организовала проверку по факту размещённой информации в сети интернет о произошедшем столпотворении детей в школе», — говорится в Telegram-канале.
По данным прокуратуры, никто из детей в результате инцидента не пострадал и за медицинской помощью не обращался.
Telegram-канал Mash передавал, что несколько детей пострадали из-за давки у раздевалки в краснодарской школе № 102 после того, как с занятий отпустили одновременно 14 классов.