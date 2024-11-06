Мужчину осудили за насильственные действия в отношении детей в 15 регионах РФ

«По результатам анализа переписки следователем были получены данные о совершении преступных действий в отношении детей, проживающих в 15 различных регионах страны, на территории которых впоследствии были организованы и проведены следственные действия с участием потерпевших. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следственными органами были также выявлены иные многочисленные эпизоды преступной деятельности мужчины, ставшие предметом следствия в рамках второго уголовного дела, возбужденного в отношении осужденного», — отметили в ведомстве.