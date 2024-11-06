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Мужчину осудили за насильственные действия в отношении детей в 15 регионах РФ

Злоумышленник в 2020—2022 годах вступал в соцсетях в переписку с детьми и убеждал потерпевших направлять ему свои интимные фото.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Житель Красноярского края осужден на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении детей в 15 регионах России. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области, расследовавшем дело.

В правоохранительные органы обратились родители одного из потерпевших, проживающего в Курганской области. Злоумышленник был задержан на территории Красноярского края, доставлен в Курганскую область и заключен под стражу.

«Мужчина признан виновным в совершении 15 преступлений, предусмотренных п. “б” ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Злоумышленник в 2020—2022 годах вступал в соцсетях в переписку с детьми в различных субъектах РФ, направлял малолетним и несовершеннолетним детям материалы порнографического содержания, убеждал потерпевших направлять ему свои интимные фото.

«По результатам анализа переписки следователем были получены данные о совершении преступных действий в отношении детей, проживающих в 15 различных регионах страны, на территории которых впоследствии были организованы и проведены следственные действия с участием потерпевших. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следственными органами были также выявлены иные многочисленные эпизоды преступной деятельности мужчины, ставшие предметом следствия в рамках второго уголовного дела, возбужденного в отношении осужденного», — отметили в ведомстве.