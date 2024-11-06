Россиянин получил деньги за падение с крыльца

В декабре 2023 года мужчина поскользнулся и упал, когда спускался с крыльца многоэтажки на улице Космонавтов. Россиянин разбил голову и получил сотрясение мозга. При этом у пострадавшего есть инвалидность — у него ампутирована нога и установлен протез, а зимой он вынужден пользоваться костылем для устойчивости.