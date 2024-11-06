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Водитель фуры погиб в ДТП в Ошмянском районе

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель во время движения неправильно выбрал скорость.

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Водитель большегрузного автомобиля погиб в результате ДТП в Ошмянском районе, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

По данным правоохранителей, авария произошла около 04:20 в среду, 6 ноября, на автодороге Р-52 «Островец — Ошмяны».

Сообщается, что 44-летний мужчина, управлявший грузовиком Volvo, ехал в сторону Островца, в какой-то момент он неправильно выбрал скорость движения и допустил столкновение с впереди движущимся микроавтобусом Ford, который совершал поворот.

От полученных травм водитель грузовика погиб на месте.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии, по факту возбуждено уголовное дело.

В инспекции напомнили водителям, что водители, невнимательность зачастую приводит к серьезным ДТП, последствия которых могут быть необратимыми. В ГАИ призвали автомобилистов быть предельно внимательными и аккуратными во время движения.