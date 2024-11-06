В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве

Предварительно установлено, что они ежемесячно получали незаконное денежное вознаграждение от представителей грузоперевозчиков за общее покровительство коммерсантам в беспрепятственном проезде принадлежащих им большегрузов по территории Выборгского района Ленинградской области, а также по трассе А-121 «Скандинавия». По оперативным данным, общая сумма взятки составила около одного миллиона рублей.