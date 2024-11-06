В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Двоих полицейских подозревают в получении взяток на миллион рублей от грузоперевозчиков в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.
«Оперативниками управления собственной безопасности главка в результате комплекса мероприятий пресечена противоправная деятельность двух сотрудников: начальника одного из отделений полиции Выборгского района Ленобласти и заместителя начальника отдела Госавтоинспекции», — сообщает пресс-служба.
Предварительно установлено, что они ежемесячно получали незаконное денежное вознаграждение от представителей грузоперевозчиков за общее покровительство коммерсантам в беспрепятственном проезде принадлежащих им большегрузов по территории Выборгского района Ленинградской области, а также по трассе А-121 «Скандинавия». По оперативным данным, общая сумма взятки составила около одного миллиона рублей.
«Собранные оперативниками собственной безопасности ГУМВД России материалы легли в основу принятого следственными органами процессуального решения. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в главке.