Мужчине, напавшему на покупателей магазина в Петербурге, грозит до 15 лет

Городской главк СК РФ 25 октября сообщил, что в помещении магазина «Окей» на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, отмечало ведомство. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались пять человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также был доставлен в медучреждение, ему диагностировали острый психоз.