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Мужчине, напавшему на покупателей магазина в Петербурге, грозит до 15 лет

Мужчине, напавшему на покупателей магазина «Окей» в Петербурге, грозит до 15 лет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Напавшему с двумя ножами на покупателей супермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге грозит до 15 лет лишения свободы, указано в тексте Уголовного кодекса РФ.

Ранее в среду СК РФ сообщил, что мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Данная часть уголовной статьи «Убийство» предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение, однако в случае неоконченного преступления нельзя назначить пожизненное наказание, а максимальная санкция сокращается на четверть. Таким образом, нападавшему грозит до 15 лет.

Городской главк СК РФ 25 октября сообщил, что в помещении магазина «Окей» на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, отмечало ведомство. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались пять человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также был доставлен в медучреждение, ему диагностировали острый психоз.