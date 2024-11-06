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В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми

В Узбекистане на перевале в Кашкадарьинской области на автомобиль Cobalt упал огромный камень, погибли люди, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба Китабского районного хокимията

По некоторым данным, в машине могли находиться венгерские туристы, передает Podrobno.uz.

В пресс-службе Китабского районного хокимията сообщили, что трагедия случилась 6 ноября в 16:00 на перевале «Тахтакарача». Машина ехала из Китаба в Самарканд.

«Личности погибших граждан уточняются. По данным из соцсетей, трое из них могут быть гражданами Венгрии, водитель — из Узбекистана», — говорится в сообщении.

Сейчас перевал временно закрыт для движения автотранспорта. Там работает специальная группа из специалистов ответственных организаций.

несчастный случай