Гомельчанка стала сутенершей для несовершеннолетней подруги

В Гомеле за организацию интим-услуг задержали местную жительницу, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Так, оперативники в сфере нравов вышли на 18-летнюю гомельчанку, которая использовала для занятия проституцией несовершеннолетнюю подругу.
Фигурантка ранее сама занималась проституцией, а недавно освободилась из спецучреждения и предложила несовершеннолетней знакомой такой «заработок».
Для 17-летней знакомой обвиняемая находила клиентов в интернете и организовывала встречи. После оказания интим-услуг подругой, фигурантка забирала себе часть прибыли.
Гомельчанку будут судить за организацию и использование занятия проституцией.
Тем временем два белоруса поохотились на «мнимую» утку и пойдут под суд в Чаусах: «Стрелял прямо из окна машины».
А еще белорус и двое его подельников задержаны пограничниками под Польшей: «Попытался скрыться на машине».
Также минчанка может сесть на 15 лет, отработав две недели после увольнения.