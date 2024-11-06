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Гомельчанка стала сутенершей для несовершеннолетней подруги

Гомельчанка вовлекла в проституцию несовершеннолетнюю девушку.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле за организацию интим-услуг задержали местную жительницу, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Так, оперативники в сфере нравов вышли на 18-летнюю гомельчанку, которая использовала для занятия проституцией несовершеннолетнюю подругу.

Фигурантка ранее сама занималась проституцией, а недавно освободилась из спецучреждения и предложила несовершеннолетней знакомой такой «заработок».

Для 17-летней знакомой обвиняемая находила клиентов в интернете и организовывала встречи. После оказания интим-услуг подругой, фигурантка забирала себе часть прибыли.

Гомельчанку будут судить за организацию и использование занятия проституцией.

Тем временем два белоруса поохотились на «мнимую» утку и пойдут под суд в Чаусах: «Стрелял прямо из окна машины».

А еще белорус и двое его подельников задержаны пограничниками под Польшей: «Попытался скрыться на машине».

Также минчанка может сесть на 15 лет, отработав две недели после увольнения.