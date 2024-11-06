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Мисс Екатеринбург-2014 заподозрили в контрабанде драгоценностей

Речь идет об изделиях на 12 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

Одна из участниц мировых конкурсов красоты задержана в аэропорту «Внуково» за контрабанду драгоценностей на сумму 12 млн рублей. Об этом сообщает 6 ноября Внуковская таможня.

По данным Telegram-каналов, это София Никитчук — Мисс Екатеринбург 2014 года и Мисс Россия 2015-го. А в 2016 году она стала первой вице-мисс мира.

По данным таможенников, женщина прибыла из Франции транзитом через Стамбул. Она прошла по зеленому коридору для пассажиров VIP-зала. И во время таможенного контроля инспектор заметил на ней ювелирные украшения.

В итоге пассажирка предъявила к досмотру два кольца, колье Cartier и часы Patek Philippe. По ее словам, их она не стала декларировать, так как это личные вещи.

Решается вопрос о возбуждении в отношении пассажирки уголовных дел по фактам контрабанды стратегически важных товаров и уклонения от уплаты таможенных платежей. Ей грозит пять лет колонии. Сама Никитчук пока не прокомментировала произошедшее.

таможня