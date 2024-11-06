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В краснодарской школе возникла давка из-за закрытых дверей

Информацию об инциденте проверяет прокуратура.

Источник: Югополис

Неприятная история произошла в филиале школы № 102 в краснодарском микрорайоне Любимово. В местном паблике появилось сообщение о том, что в учебном учреждении произошло столпотворение, из-за того что дети не могли выйти из здания, в котором открыли только одну дверь. Возникла паника и давка. Некоторые ученики вылезали через окна. Ситуация была полностью бесконтрольной.

К счастью, никто из детей не пострадал и за медицинской помощью не обращался.

На публикацию оперативно отреагировали в прокуратуре Прикубанского округа краевого центра, организовав проверку, к проведению которой привлекли контролирующие органы.

Прокуроры дадут оценку соблюдению противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм в школе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, похожий случай произошел три недели назад в переполненной школе Ростова-на-Дону.

Прокуратура
образование