В краснодарской школе возникла давка из-за закрытых дверей

Неприятная история произошла в филиале школы № 102 в краснодарском микрорайоне Любимово. В местном паблике появилось сообщение о том, что в учебном учреждении произошло столпотворение, из-за того что дети не могли выйти из здания, в котором открыли только одну дверь. Возникла паника и давка. Некоторые ученики вылезали через окна. Ситуация была полностью бесконтрольной.