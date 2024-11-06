Дознаватели начали выяснять причины пожара на Двинской в Ростове

Вечером 6 ноября на улице Двинской в Ростове-на-Дону потушили пожар в квартире многоэтажки. Горение происходило на восьмом этаже.
Известно, что тушение примерно с 16 часов вели сотрудники МЧС. Всего работали 16 человек, использовали четыре единицы техники.
— Погибших, пострадавших и эвакуированных нет. По какой именно причине появилось возгорание, сейчас выясняют дознаватели, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
В экстренной службе не стали подтверждать информацию о том, что один из мужчин во время пожара якобы выбрасывал вещи на улицу. Напомним, также сегодня в Таганроге потушили три металлических ангара на площади в 1000 кв. метров.