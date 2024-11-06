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Челябинец вывел из России валюту на 17 миллионов рублей

В Челябинске полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном выводе за пределы России валюты на 17 миллионов рублей. На скамье подсудимых вскоре окажется 34-летний мужчина. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.

— По версия следствия, обвиняемый и неустановленное лицо переводили денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами России с предоставлением в банки подложных документов, которые предполагали поставку товаров в Россию из-за границы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

О подозрительных операциях сотрудники банков оповестили таможенников, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой выявили нарушения валютного законодательства. После этого материалы передали в полицию.

На челябинца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и части 2 статьи 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Часть 2 статьи 173.1 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По части 1 статьи 187 УК РФ виновному грозит до шести лет колонии. Часть 2 статьи 193.1 УК РФ предполагает до пяти лет лишения свободы.

После завершения расследования дело направили в Центральный районный суд.

Ранее в Челябинске вынесли приговор бизнесмену, похитившему более 23 миллионов рублей, которые выделили из бюджета на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.