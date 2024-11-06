Челябинец вывел из России валюту на 17 миллионов рублей

В Челябинске полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном выводе за пределы России валюты на 17 миллионов рублей. На скамье подсудимых вскоре окажется 34-летний мужчина. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.