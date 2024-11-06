В Ростовской области в ДТП разбился водитель отечественного авто

В Ростовской области водитель отечественного авто разбился в ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Авария произошла 6 ноября около 14:50 на трассе в Неклиновском районе.
По предварительной информации, водитель «Лады Гранта» выехал на полосу встречного движения. Он не справился с управлением и на всей скорости врезался в автомобиль «Sitrak».
— В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался на месте до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.