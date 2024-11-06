В Ростове-на-Дону водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал

— Неизвестный водитель на неустановленной машине, предварительно, ехал со стороны переулка Белоусова. Девочка в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, — рассказали в Госавтоинспекции.