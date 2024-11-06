В Ростове-на-Дону водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал

В Ростове-на-Дону 13-летняя девочка пострадала под колесами автомобиля. Водитель скрылся с места происшествия, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, юная ростовчанка попала под машину 6 ноября, около 12:15. Инцидент произошел в районе Петренко, 10.
— Неизвестный водитель на неустановленной машине, предварительно, ехал со стороны переулка Белоусова. Девочка в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, — рассказали в Госавтоинспекции.
Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.