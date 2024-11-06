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В Ростове-на-Дону водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал

В Ростове водитель автомобиля сбил на «зебре» 13-летнюю девочку, а потом скрылся.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 13-летняя девочка пострадала под колесами автомобиля. Водитель скрылся с места происшествия, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, юная ростовчанка попала под машину 6 ноября, около 12:15. Инцидент произошел в районе Петренко, 10.

— Неизвестный водитель на неустановленной машине, предварительно, ехал со стороны переулка Белоусова. Девочка в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, — рассказали в Госавтоинспекции.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.