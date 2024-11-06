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Baza: Свыше 20 вагонов сошли с рельсов после взрыва в Башкирии

В Башкирии после взрыва с путей сошли 22 вагона поезда с каменным углем. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел ночью 3 ноября на перегоне Дема — Черниковка. В результате детонации большая часть состава перевернулась. Кроме того, оказались повреждены контактные опоры и сами рельсы. Предварительно, взрывчатка находилась под люком одного из вагонов. Спустя пару дней правоохранители задержали подозреваемого в подрыве. Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, говорится в публикации.

Суд приговорил мужчину к 16 годам тюрьмы по уголовной статье о государственной измене за попытку устроить взрыв на железной дороге под Белгородом.