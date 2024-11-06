Причиной схода 22 вагонов под Уфой мог быть подрыв путей

Как сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону, грузовой состав состоял из 74 вагонов. При их частичном сходе повредились три контактных столбов. Никто из людей не пострадал. Задержки движения пассажирских поездов не было. Для устранения ЧП прибыли восстановительные поезда из Челябинской области и со станции Дема.