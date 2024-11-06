Тракторист, который в Башкирии задавил насмерть трехлетнего ребенка, предстанет перед судом

В Зилаирском районе Башкирии предстанет перед судом тракторист, который задавил насмерть трехлетнего ребенка. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Напомним, все произошло в конце минувшего лета — 24 августа. Малыш вместе со старшей сестрой играл на улице, когда на него наехал МТЗ-80.
— Следуя по проезжей части села Юлдыбаево, [тракторист] выехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на трехлетнего ребенка, после чего с места происшествия скрылся, — сообщает СК.
Управлявший трактором мужчина не имел прав необходимой категории. Медосвидетельствование показало, что у водителя было 0,869 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха.
С тяжелыми травмами мальчика госпитализировали в больницу Баймака, однако спасти его не удалось. К ребенку выезжала санавиация, но увечья, полученные во время аварии, оказались летальными.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством, сопряженное с оставлением места его происшествия». Глава Следкома России Александр Бастрыкин требовал доложить о ходе расследования. Обвиняемый признал свою вину, его заключили под стражу на время расследования.
— Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, — заявили в Следкоме.
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