Тракторист, который в Башкирии задавил насмерть трехлетнего ребенка, предстанет перед судом

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством, сопряженное с оставлением места его происшествия». Глава Следкома России Александр Бастрыкин требовал доложить о ходе расследования. Обвиняемый признал свою вину, его заключили под стражу на время расследования.