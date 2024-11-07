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СМИ: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова, сообщают «Известия» со ссылкой источник.

Источник: © РИА Новости

«Ему вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ (“Превышение должностных полномочий”)», — говорится в материале.

По данным агентства, на данный момент он находится в СИЗО. Другие детали дела не раскрываются.