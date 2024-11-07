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Девочка в Бурятии вернулась со школы домой и нашла тело убитой матери

Жителя Бурятии заключат под стражу за убийство гражданской жены.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ужасная история произошла 5 ноября 2024 в Бурятии. Мужчина выпивал вместе со своей гражданской женой, однако в какой-то момент они поругались. Он схватил кухонный нож, а после ударил женщину в область левой лопатки.

— От полученных повреждений потерпевшая в скором времени скончалась на месте происшествия. Ее тело нашла дочь, которая вернулась после уроков из школы. Мужчина в это время спал рядом, — рассказали КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия.

Позже жителя Бурятии задержали оперативники, в ближайшее время ему предъявят обвинение и отправят под стражу. Следователи завели уголовное дело, сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома России заинтересовался ситуацией о мошенничестве с квартирой в Иркутске. Семейная пара оплатила стоимость жилья, при этом право собственности на него не получила.