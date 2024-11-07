Девочка в Бурятии вернулась со школы домой и нашла тело убитой матери

— От полученных повреждений потерпевшая в скором времени скончалась на месте происшествия. Ее тело нашла дочь, которая вернулась после уроков из школы. Мужчина в это время спал рядом, — рассказали КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия.