Девочка в Бурятии вернулась со школы домой и нашла тело убитой матери

Ужасная история произошла 5 ноября 2024 в Бурятии. Мужчина выпивал вместе со своей гражданской женой, однако в какой-то момент они поругались. Он схватил кухонный нож, а после ударил женщину в область левой лопатки.
— От полученных повреждений потерпевшая в скором времени скончалась на месте происшествия. Ее тело нашла дочь, которая вернулась после уроков из школы. Мужчина в это время спал рядом, — рассказали КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия.
Позже жителя Бурятии задержали оперативники, в ближайшее время ему предъявят обвинение и отправят под стражу. Следователи завели уголовное дело, сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома России заинтересовался ситуацией о мошенничестве с квартирой в Иркутске. Семейная пара оплатила стоимость жилья, при этом право собственности на него не получила.