Под Новосибирском водитель «Тойоты» разбился насмерть в аварии

Как сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области, днем 6 ноября в Тогучинском районе области произошло смертельное ДТП.
По данным ведомства, около 13:00 42-летний водитель Toyota Corona Premio ехал со стороны села Степногутово в сторону Тогучина. Он совершил съезд в правый по ходу движения кювет, после чего иномарка перевернулась.
От полученных травм водитель скончался на месте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что в Новосибирске четверо пропавших людей были найдены мертвыми.