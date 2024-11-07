Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском водитель «Тойоты» разбился насмерть в аварии

Обстоятельства трагедии уточняются.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области, днем 6 ноября в Тогучинском районе области произошло смертельное ДТП.

По данным ведомства, около 13:00 42-летний водитель Toyota Corona Premio ехал со стороны села Степногутово в сторону Тогучина. Он совершил съезд в правый по ходу движения кювет, после чего иномарка перевернулась.

От полученных травм водитель скончался на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Новосибирске четверо пропавших людей были найдены мертвыми.