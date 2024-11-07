Дачный дом сгорел в садовом товариществе Хабаровского края

«Из-за позднего обнаружения возгорания пламя быстро распространилось по конструкциям. Разгерметизация газового баллона также способствовала развитию пожара. На месте работали восемь бойцов и две единицы техники. За два часа они полностью ликвидировали возгорание. Деревянное строение и пристройка к нему сгорели, также оплавилась теплица. Пострадавших людей нет. Причины возгорания установит дознаватель МЧС России в ходе проверки», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.