Дачный дом сгорел в садовом товариществе Хабаровского края

В минувшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций. Спасатели реагировали на 21 пожар, шесть из них произошли в жилом секторе. В садовом товариществе сгорели постройки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пожар произошел в садовом некоммерческом товариществе на Хумминском шоссе. Загорелся дачный дом. Об этом стало известно в 15:44. Очевидцы рассказали, что из деревянной постройки шел дым и был виден огонь.
«Из-за позднего обнаружения возгорания пламя быстро распространилось по конструкциям. Разгерметизация газового баллона также способствовала развитию пожара. На месте работали восемь бойцов и две единицы техники. За два часа они полностью ликвидировали возгорание. Деревянное строение и пристройка к нему сгорели, также оплавилась теплица. Пострадавших людей нет. Причины возгорания установит дознаватель МЧС России в ходе проверки», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Термических аномалий не зарегистрировано, как и происшествий на воде. Один раз спасателей привлекали для проведения аварийно-спасательных, поисковых и других неотложных работ и дважды — для ликвидации последствий ДТП.