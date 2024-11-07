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Двух новосибирцев арестовали за попытку дать взятку пограничнику

Сибиряки хотели «договориться» о пропуске на территорию РФ двух иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске задержали двух взяточников, которые хотели передать взятку пограничнику в аэропорту Толмачево. Об этом рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении.

По данным ведомства, два новосибирца договорились передать деньги должностному лицу, работающему в аэропорту Толмачево, для того, чтобы на границе пропустили двух их знакомых-иностранцев из Сирии.

Подельник подыскал нужного сотрудника, работающего на границе, а второй передал ему взятку. Однако пограничник от денег отказался и заявил о подкупе. После этого сибиряков задержали.

На них возбудили уголовное дело по статье о даче взятки группой лиц. Сейчас они находятся под стражей, дело находится в процессе рассмотрения.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске на сотрудника полиции возбудили дело за взятку. Правоохранители также задержали его посредника.