Два брата напали с мачете на стоматологию в Хабаровске

Оперативники УМВД России по Хабаровскому краю и столичной полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих мужчин в возрасте 30 и 32 лет, подозреваемых в разбойном нападении на частное медицинское учреждение, совершённом в октябре текущего года, сообщает ИА AmurMedia.
По версии полиции, в вечернее время злоумышленники в масках и с мачете в руках зашли в стоматологию, расположенную в Центральном районе Хабаровска. Один из подельников остался стоять около входной двери, другой проследовал в кабинет руководителя, где в тот момент находилась одна из работниц клиники. Он беспрепятственно прошёл к окну и похитил с подоконника чёрный пакет с выручкой в сумме 160 тысяч рублей. После этого сообщники скрылись в неизвестном направлении.
Вскоре личности налётчиков были установлены. Они оказались родными братьями. Один из них неофициально подрабатывал частным извозом, а другой нигде не работал. По месту проживания соучастников оперативники изъяли маски и орудия преступления. Задержанных доставили в отделение полиции.
Со слов старшего подельника, похищенные деньги он потратил на погашение кредитных обязательств и долгов. Его родственник отрицает свою вину и утверждает, что к преступлению непричастен.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, следственным органом отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты помещены в изолятор временного содержания до избрания им меры пресечения судом.