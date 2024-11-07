Два брата напали с мачете на стоматологию в Хабаровске

По версии полиции, в вечернее время злоумышленники в масках и с мачете в руках зашли в стоматологию, расположенную в Центральном районе Хабаровска. Один из подельников остался стоять около входной двери, другой проследовал в кабинет руководителя, где в тот момент находилась одна из работниц клиники. Он беспрепятственно прошёл к окну и похитил с подоконника чёрный пакет с выручкой в сумме 160 тысяч рублей. После этого сообщники скрылись в неизвестном направлении.