Суд вынес приговор заместителю главы Кыштовского района Голикову

В ходе расследования выяснилось, что Сергей Голиков допустил нецелевое использование бюджетных средств. Один из местных жителей получил субсидию на строительство жилого дома, однако работы по возведению объекта фактически не проводились. Несмотря на это, чиновник подписал соответствующие документы, и деньги были незаконно перечислены.