Суд вынес приговор заместителю главы Кыштовского района Голикову

В Новосибирской области вынесен приговор заместителю главы Кыштовского района Сергею Голикову. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона.
В ходе расследования выяснилось, что Сергей Голиков допустил нецелевое использование бюджетных средств. Один из местных жителей получил субсидию на строительство жилого дома, однако работы по возведению объекта фактически не проводились. Несмотря на это, чиновник подписал соответствующие документы, и деньги были незаконно перечислены.
Сергея Голикова признали виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 1 год и 6 месяцев.
Напомним, что под Новосибирском водитель «Тойоты» разбился насмерть в аварии.